​Пожар на ул. Шахтёрской, 5, в Кайеркане вызвал немалый переполох среди горожан

Сегодня утром в кайерканской гостинке на ул. Шахтёрской, 5, загорелись одновременно три комнаты – одна на первом этаже и две на пятом.

Вызов на пульт дежурного пожарной части № 41 поступил около 11.30. На место происшествия прибыли не только несколько пожарных машин, но и скорая помощь и полиция. Горели три пустующие комнаты, каждая площадью по 17 кв. м, дым заполнил все этажи здания. С улицы казалось, что горит весь дом: дым валил из окон практически всех этажей, однако ущерб оказался не так велик.

Стоит отметить, что гостинка ещё весной 2018 года была признана аварийной, и бОльшая часть комнат сегодня расселена. Поэтому в здании было не так много людей: с помощью полицейских пожарные эвакуировали 11 человек, из которых двое – дети. Им оперативно на месте оказали первую помощь.

А чуть позже, около 15.30, с этого же адреса в пожарную часть поступил ещё один вызов: загорелась комната в 9 кв. м на восьмом этаже.

Сейчас создана рабочая группа по расследованию происшествия, в неё вошли представители пожарной части и полиции. Ведётся следствие.

Фото очевидцев возгорания