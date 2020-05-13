Полакомиться осетром шансов нет. Полицейские задержали очередного браконьера

В 30 километрах от Дудинки 61-летний мужчина выловил сибирского осетра. В отношении горе-рыбака сотрудниками Таймырского линейного отдела МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ - незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ. Ущерб от вылова этого конкретного осетра составил более 160 тысяч рублей.

Нарушителю грозит лишение свободы на три года и штраф до миллиона рублей.

Фото оперативной группы ЛОВД