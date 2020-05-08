Полицейские Норильска направили в суд уголовное дело по факту незаконного получения пособия по безработице

Дознавателями Отдела МВД России по Норильску окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества с выплатами. Этим занималась 46-летняя женщина, которая состояла на учёте в Центре занятости населения по Норильску и на протяжении года получала пособие по безработице. В то же время она официально являлась индивидуальным предпринимателем, о чём не сообщила. Сумма причинённого ущерба составила более 160 тысяч рублей.

Дознаватели отдела МВД России по Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.