После пандемии дети вернутся в школы. Министр образования опровергает слухи о дистанционном обучении

Сегодня министр образования края Светлана Маковская провела совещание по видео-конференц-связи с руководителями районных и городских управлений образования. Главная тема – окончание учебного года. Министерство образования края рекомендует завершить учебный год для учеников 1-го класса до 22 мая, для ребят со 2-го по 11-й классы – до 29-30 мая.



«До окончания учебного года образовательный процесс будет организован с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В таком формате на сегодняшний день обучаются более 340 тысяч ребят в 979 школах», – сообщила Светлана Маковская.



Министр обратила внимание на необходимость разъяснительной работы с родителями. Причиной стала появившаяся недавно в родительских чатах фейковая информация о том, что дистанционное обучение в крае планируется ввести на постоянной основе.



«Эта информация не соответствует действительности. Обучение с применением дистанционных технологий – временная мера. Когда ограничительные меры в регионе будут сняты, откроются школы, и ребята продолжат учебный процесс в обычном режиме. Более того, на сегодняшний день в крае уже в штатном режиме обучаются 5 272 учеников в 96 школах из 15 муниципальных районов, расположенных в отдалённых труднодоступных местностях. В этих территориях указом губернатора края сняты ограничительные меры. Поэтому необходимо активизировать разъяснительную работу с родителями через классных руководителей, директоров школ», – добавила Светлана Маковская.



Также министр подчеркнула, что на горячую линию министерства образования поступают жалобы от родителей на организацию образовательного процесса при помощи дистанционных технологий. В частности родители жалуются на то, что ребенку приходится много сидеть за компьютером, выполнять большие объёмы домашних заданий.



«В рекомендациях министерства образования, которые были направлены во все муниципалитеты ещё два месяца назад, чётко прописаны все критерии оптимизации режима обучения для каждого школьника. Мы рекомендовали сократить объём заданий и времени пребывания ребенка за компьютером, а также количество используемых образовательных платформ для одного ученика», – сказала министр.



Ещё одна важная тема – проведение итоговой аттестации в 9-11-х классах. На сегодняшний день для учащихся 9-х классов планируется отменить проведение обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании четвертных. Сроки проведения ЕГЭ тоже могут перенести. Точная дата начала экзаменационной кампании – 2020 станет известна в ближайшую неделю. Также предполагается, что ЕГЭ будут сдавать только как вступительные экзамены в вузы. Обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике могут отменить. Ученикам, которые не собираются поступать в вуз, оценки в аттестат будут выставлять на основании полугодовых оценок. Соответствующий документ находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ.



«Мы рекомендуем сейчас обратить внимание на подготовку выпускников к предстоящим экзаменам с использованием ресурсов, размещённых на сайте Федерального института педагогических измерений, портале образовательного телеканала «Моя школа в онлайн» и телеканале ОТР», –добавила Светлана Маковская.