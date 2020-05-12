​Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка уже с 1 июня. Правила оказания такой материальной помощи утвердило правительство», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения выплаты достаточно подать заявление. «Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания», - добавляют в правительстве.

На рассмотрение заявления отводится не более пяти дней, на осуществление выплаты - не более трех дней, указывается на сайте правительства. За ее назначением можно обратиться до 1 октября.