Приглашение на танец

– Лилия, вы десять лет успешно возглавляете «Шкоду», удостоены за свою работу многих наград, признаны лучшим молодым творческим деятелем России. Интересно, как вы нашли свой путь?

– В норильском детстве ходила в шесть кружков, но постепенно занятия танцами вытеснили остальные увлечения. В девять лет пришла к известному хореографу Олесе Шендрик, со временем окончила наш педагогический колледж по специальности «педагог– организатор» с дополнительной подготовкой в области психологии и факультативно — ритмики. Поработала полгода в школе педагогом–организатором.

— А как судьба связала вас со «Шкодой»?

— Мы очень долго работали с Олесей Шендрик в команде. А десять лет назад из Норильска уехала Джанетта Александрова, основательница «Шкоды» (это был коллектив для младших деток, старшие переходили к Олесе во «Фристайл»). Так я стала руководителем любимого коллектива.

— Сложно попасть в столь успешную команду?

— Сейчас у нас занимаются более 140 человек от четырёх лет. Думаю, что сложнее остаться, чем попасть. Занятия отнимают много времени и сил, в том числе и родительской энергии. Если в три–четыре года ребёнок занимается по 45 минут в основном по выходным, то старшие приходят четыре–шесть раз в неделю на 1,5–2 часа. Мальчишек, увы, мало, и в основном это ребята до семи лет. Потом они уходят. Мне кажется, чтоб воспитать мальчишек, в коллективе необходим ещё и педагог–мужчина. Но однозначно: дети, которые где–нибудь занимаются серьёзно, более организованные, ответственные. Почти все наши воспитанники оканчивают учебный год без троек. И родители у нас самые лучшие. Помогают всем, чем могут... и не могут. Начиная от покупки и пошива костюмов и заканчивая выносом строительного мусора на субботниках.

— Известно, что побед у «Шкоды» множество. Какими вы особо гордитесь?

— Наверное, одна была очень неожиданной и приятной. В 2018 году мы ездили в Сочи на международную хореографическую ассамблею «Новый формат». Попали в суперфинал, где соревновались с двумя сильнейшими коллективами, и стали абсолютными победителями. Это был особый накал страстей и выплеск адреналина. И нас в зрительском голосовании очень поддержали норильские болельщики.

— Как проходит самоизоляция у столь динамичного коллектива? Дети форму теряют? Или не даёте?

— Это станет видно после выхода из карантина. Мы, конечно, занимаемся онлайн. В данной ситуации сразу видно заинтересованных ребят, которых не надо заставлять и упрашивать. Очень большая организационная нагрузка у родителей, которым надо всё распланировать, ведь у детей ещё масса других дистанционных занятий. Но самоизоляция даёт нам новые идеи, возможность планировать.

– «Шкода» любит эксперименты в новых танцевальных направлениях и стилях. С какими хореографами сотрудничаете?

– Мы работаем с замечательными мастерами из разных городов. В Норильске это Наталья Ионова, Русалина Чураева. По России — именитые хореографы разных поколений: Антон Косов, Эльвира Просветова, Мария Косова, Руслан Светачев, Яков Копанев, Николай Реутов и многие другие. Сейчас в копилке около сорока номеров, за три последних года показали их более чем в 180 концертных программах, дали девять сольных концертов, выступили в 66 новогодних представлениях Городского центра культуры.

— А ко Дню Победы есть программа?

— К такому великому празднику мы всегда готовимся, создали большую программу тематических номеров, подготовка к ним колоссальная. Главное — ребята вырастают в этой работе духовно. Почти все номера – от Натальи Ионовой. Мы очень рады, что она с нами работает и дарит нам такие постановки, как «Чёрный лебедь», «Круги на воде», «Не спеши»... Они даются сложно не только детям, но и балетмейстеру, который, наверное, переживает ещё больше: выбирает музыку, продумывает композицию, нередко и костюмы.

— Какие планы и мечты у «Шкоды» на лето?

— По плану летом у нас — лагерь в Анапе, работа над физическими данными. Но сейчас всё это под большим вопросом.

— А о дополнительном пространстве для репетиций не мечтаете, ведь приходилось репетировать и в коридорах ГЦК?

— Благодаря активным родителям нашего коллектива мы создали некоммерческую организацию «Танцуют все», администрация города выделила нам помещение на улице Нансена, 72. В 2018 году мы выиграли грант в номинации «Полюс города» в благотворительной программе «Норникеля» «Мир новых возможностей». Если бы у нас не было этого дополнительного танцевального пространства, наш коллектив состоял бы всего из 40 человек, а не из 140, как сейчас, с возможностью заниматься только два раза в неделю. Но мы люди бывалые, и ничто не остановит наше желание танцевать и делиться этой радостью с норильчанами. Ведь это настоящее счастье! И спасибо всем, кто нас поддерживает.