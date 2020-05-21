Приём заявок продолжается. Уже восемь научных разработок подано для участия в конкурсе «Норникеля»

В научно-техническом управлении ЗФ «Норникеля» продолжается приём заявок на участие в конкурсе на лучшую научно-техническую разработку. Сегодня уже подано восемь разработок: от металлургов Надеждинского металлургического и медного заводов. Ещё около 10 проектов в стадии оформления. Планируется, что две идеи представят горняки рудника «Таймырский», ещё пять разработок поступит с «Комсомольского». Активные участники прошлых конкурсов - специалисты Центра инженерного сопровождения производства ЗФ «Норникеля» – тоже готовятся представить свои идеи.

Напомним, принять участие в конкурсе может любой сотрудник Заполярного филиала «Норникеля» и дочерних структур. Конкурсантам необходимо до 22 июня направить авторскую разработку вместе с заявкой на участие в конкурсе в адрес приёмной научно-технического управления ЗФ «Норникеля».

Оценивать представленные идеи будет конкурсная комиссия с точки зрения технического уровня, эффективности, степени проработки решения, его новизны, возможности реализации в короткие сроки и тиражирования, а также потребности в дополнительных ресурсах. Победители получат не только именные дипломы, но и солидное денежное вознаграждение. Призовой фонд конкурса – три миллиона рублей. За первое место предполагается вознаграждение в размере одного миллиона рублей, кроме того, предусмотрены две премии по 500 тысяч, три по 150 тысяч и 11 поощрительных, по 50 тысяч рублей.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 22 июня.

Итоги конкурса планируется подвести 16 октября 2020 года.