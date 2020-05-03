Припаркованные автомобили мешают вывозу мусора

Необходимость принятия срочных мер назрела в Норильске в части препятствия вывозу мусора самими жильцами. Эту мысль озвучила главный специалист одела экологии управления городского хозяйства администрации Норильска Марина Чирич.

Вывозом мусора в городе занимается региональный оператор «Росттех», который работает по определённому графику и маршруту. Согласно расписанию, автомобиль «Росттеха» следует по определённому пути в конкретные дворы, куда в этот день он уже возвращаться не будет. Когда жители паркуют свои автомобили около мусорных контейнеров, машина просто не может подъехать к подъезду или к мусорным бакам, чтобы выгрузить мусор. Согласно графику, мусоровоз сможет вернуться сюда только на следующий день. За эти сутки бытовых отходов набирается с избытком, особенно сейчас, когда основная масса жильцов находится на самоизоляции дома.

Обращения о переизбытке мусора и невозможности его вывезти поступают регулярно, в том числе от регионального оператора, претензии к которому обязательны в случае, если он не вывезет отходы. Ко всему прочему, это является нарушением санитарных норм, которые влекут за собой серьёзные последствия, в том числе распространение грызунов и насекомых.

Сотрудники управления городского хозяйства призывают фиксировать данные случаи – например, фотографировать ситуацию с привязкой к конкретному двору и отображению регистрационных номеров автомобилей.

«У нас есть единая диспетчерская служба администрации города: 43-70-57, 43-70-50 (добавочный 2322), – напоминает Марина Чирич. - В данном случае налицо нарушение правил благоустройства муниципального образования, за что полагается административное наказание – штраф. Можно вместе с фотографиями направить заявление в управление городского хозяйства на имя начальника управления Константина Куприенко. Меры будут приняты».

Сумма штрафов за нарушения правил благоустройства составляет от 1 до 3 тысяч рублей.