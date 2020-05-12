Продолжается работа по подготовке концепции двора на ул. Талнахской, 10

Созданием современного общественного пространства на открытом воздухе занимаются Агентство развития Норильска и городская администрация. Идеи по благоустройству двора предложены жителями окрестных домов. Авторы эскизного проекта - инжиниринговая компания Auroragroup, работавшая над проектом городского общественного пространства в здании бывшей технической библиотеки на Ленинском пр., 1.

Территория в районе домов 10 и 10а на улице Талнахской выбрана для комплексного благоустройства по итогам конкурса. Жители этих домов оказались наиболее активными и готовыми к личному участию в создании комфортного общественного пространства.

Концепция двора подразумевает поэтапное ведение работ в течение трех лет. Один из основных принципов организации пространства – всесезонность. Это значит, что какие-то элементы благоустройства или площадок – спортивных и игровых – возможно будет использовать и зимой.

В этом году за счет средств администрации на месте старой детской площадки появится новая, со значительно большим количеством игровых элементов. На средства АРН будет выполнено озеленение, закуплено оборудование для воркаута и так называемой спокойной зоны - современные скамейки и другие малые архитектурные формы. В последующие годы заасфальтируют придомовые территории, отремонтируют фасады окрестных домов.

«Одно из общих мнений жителей двора – недостаточная функциональность пространства. Сейчас здесь есть только старый игровой комплекс для маленьких детей и парковка, - рассказывает заместитель директора АРН по развитию городской среды Виктория Чуланова. – Наш проект предусматривает зону отдыха не только для малышей, но и для детей постарше, для взрослых людей».

Новшество будущего обновленного двора – парковки с электророзетками для подогрева автомобилей. Похожие проекты уже реализованы в Мурманской области и Красноярском крае. Современная технология позволяет регулировать время подогрева машины и при этом не загрязнять воздух выхлопными газами. Пользоваться и оплачивать розетки очень удобно: через специальное приложение для смартфонов.

В ближайшее время, после уточнения технических возможностей реализации идей, описанных в концепции, проект будет представлен жителям.

К работам по демонтажу старой детской площадки и установке нового оборудования приступят в июне. Поставка уличных тренажеров и малых архитектурных форм намечена на июль.

Фото предоставлено АРН