Продолжается работа по подготовке концепции двора на ул. Талнахской, 10
Продолжается работа по подготовке концепции двора на ул. Талнахской, 10
Созданием современного общественного пространства на открытом воздухе занимаются Агентство развития Норильска и городская администрация. Идеи по благоустройству двора предложены жителями окрестных домов. Авторы эскизного проекта - инжиниринговая компания Auroragroup, работавшая над проектом городского общественного пространства в здании бывшей технической библиотеки на Ленинском пр., 1.
Территория в районе домов 10 и 10а на улице Талнахской выбрана для комплексного благоустройства по итогам конкурса. Жители этих домов оказались наиболее активными и готовыми к личному участию в создании комфортного общественного пространства.
Концепция двора подразумевает поэтапное ведение работ в течение трех лет. Один из основных принципов организации пространства – всесезонность. Это значит, что какие-то элементы благоустройства или площадок – спортивных и игровых – возможно будет использовать и зимой.
В этом году за счет средств администрации на месте старой детской площадки появится новая, со значительно большим количеством игровых элементов. На средства АРН будет выполнено озеленение, закуплено оборудование для воркаута и так называемой спокойной зоны - современные скамейки и другие малые архитектурные формы. В последующие годы заасфальтируют придомовые территории, отремонтируют фасады окрестных домов.
«Одно из общих мнений жителей двора – недостаточная функциональность пространства. Сейчас здесь есть только старый игровой комплекс для маленьких детей и парковка, - рассказывает заместитель директора АРН по развитию городской среды Виктория Чуланова. – Наш проект предусматривает зону отдыха не только для малышей, но и для детей постарше, для взрослых людей».
Новшество будущего обновленного двора – парковки с электророзетками для подогрева автомобилей. Похожие проекты уже реализованы в Мурманской области и Красноярском крае. Современная технология позволяет регулировать время подогрева машины и при этом не загрязнять воздух выхлопными газами. Пользоваться и оплачивать розетки очень удобно: через специальное приложение для смартфонов.
В ближайшее время, после уточнения технических возможностей реализации идей, описанных в концепции, проект будет представлен жителям.
К работам по демонтажу старой детской площадки и установке нового оборудования приступят в июне. Поставка уличных тренажеров и малых архитектурных форм намечена на июль.
Фото предоставлено АРН