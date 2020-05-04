Проект «Норникеля» по внедрению SAP в Норильске завоевал золото на международном конкурсе

Международное жюри конкурса SAP Quality Awards 2019 EMEA (Europe, Middle East and Africa) признало проект «Норникеля» лучшим в наиболее значимой номинации конкурса — «Бизнес-трансформация». В данной номинации «Норникель» опередил пятерых финалистов - из Великобритании, Саудовской Аравии, Австрии, Испании и Африки.

Проект по тиражированию SAP ERP в Норильском промышленном районе «Норникеля», реализованный в рамках программы ИТ-инициатив «Норникеля», соответствует всем необходимым требованиям. Он стал одним из самых масштабных проектов трансформации, реализованных в России и СНГ. В результате внедрения единая информационная система управления охватила более 6 тыс. сотрудников, порядка 50 активов и структурных подразделений в регионе. Благодаря реализации проекта крупнейшие предприятия Норильского промышленного района стали частью единого информационного пространства «Норникеля»: их процессы были интегрированы в сквозную производственную цепочку компании.

Срок реализации проекта до старта составил порядка 18 месяцев, в проектной команде были задействованы более 2 тыс. человек. Партнёром по внедрению выступила компания «БДО Юникон Бизнес Солюшнс».

«Норникель» планирует продолжать развитие системы управления бизнесом на базе технологий SAP в рамках комплексной программы развития, охватывающей горизонт до 2025 года, сообщается на сайте компании.