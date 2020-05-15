Проект по внедрению SAP в Норильском промышленном районе получил международное золото

Награду SAP Quality Awards присуждают компаниям, демонстрирующим лидерство в области проектов внедрения SAР. Международное жюри признало проект «Норникеля» лучшим в наиболее значимой номинации конкурса — «Бизнес–трансформация».

Проект по тиражированию SAP ERP в Норильском промышленном районе, реализованный в рамках программы ИТ–инициатив «Норникеля», соответствует всем необходимым требованиям. Он cтал одним из самых масштабных проектов трансформации, реализованных в России и СНГ. В результате внедрения единая информационная система управления охватила более 6 тысяч сотрудников, порядка 50 активов и структурных подразделений в регионе. Благодаря реализации проекта крупнейшие предприятия Норильского промышленного района стали частью единого информационного пространства «Норникеля»: их процессы были интегрированы в сквозную производственную цепочку компании.

Срок реализации проекта до старта составил порядка 18 месяцев, в проектной команде было задействовано более двух тысяч человек. Партнёром по внедрению выступила компания «БДО Юникон Бизнес Солюшнс». В «Норникеле» отмечают, что компания планирует продолжать развитие системы управления бизнесом на базе технологий SAP в рамках комплексной программы развития до 2025 года.

«Участие в SAP Quality Awards – это возможность поделиться с миром результатами, полученными в ходе цифровой трансформации бизнеса. «Норникель» на протяжении многих лет вкладывается в цифровизацию, благодаря чему успешно достигает высоких показателей в своей деятельности, – прокомментировал Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS. – Мы рады, что полученные компанией выгоды от внедрения технологий SAP получили заслуженную оценку мировых экспертов».