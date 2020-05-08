Проект Стратегии развития Арктики внесён на рассмотрение правительства

Документ разработан для реализации основ госполитики страны в Арктике, утверждённых ранее указом президента. Стратегия определяет основные направления и задачи развития Арктической зоны России, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации.

Положения документа Минвостокразвития разрабатывало совместно с арктическими регионами, представителями научного сообщества. В августе 2019 года был запущен специальный портал, с помощью которого любой гражданин России мог внести предложения для включения их в стратегию. От жителей арктических территорий поступило более 650 предложений, позже в каждом арктическом регионе прошло очное обсуждение документа. Норильск внёс свои предложения в декабре 2019 года на стратегической сессии Проектного офиса развития Арктики в Дудинке.