Пятый благотворительный забег «Норильск, беги со мной! Малышня, на старт!» станет особым

В этом году благотворительный забег намечен на 12 июля. Он проходит по инициативе благотворительного фонда «Территория добра», при партнёрстве администрации города и грантовой поддержке конкурса социальных проектов «Мир новых возможностей» «Норникеля». Изначально планировалось провести его 4 июля, но решили не совмещать слёт туристов на Хараелахе с массовым благотворительным событием и дать возможность горожанам поучаствовать в обоих событиях.

В прошлые годы горожане уже помогли 13 подопечным благотворительного фонда «Территория добра». В этом году помощи ждут четверо ребятишек. Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике отметила, что участие в забеге - это результат искреннего желания по велению души помочь детям. Невероятная история, которая показывает, насколько спорт связан не только с телом, но и с духом.

- В этом году забег будет особенным из-за пандемии коронавируса, – говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». - Неизвестность и необходимость сидеть дома нервирует людей. Объявлением о юбилейном пятом благотворительном забеге мы говорим о том, что жизнь продолжается. На уроках добра, которые до начала самоизоляции сотрудники проводили в школах, дети говорили, что добрые дела должны выстраиваться в цепочку, а когда цепочка разрывается, то случается что-то плохое. Поэтому для нас очень важно, когда доброе начинание подхватывают люди и не дают цепочке разорваться и продолжая непрерывность добрых дел.

У этого забега есть ряд особенностей. Во-первых, с большой вероятностью, он пройдёт в онлайн-формате. Однако если вдруг ситуация с пандемией изменится к лучшему, то ничто не помешает людям выйти на улицу и пройти или пробежать свою дистанцию. Второе - не просто так в названии «Норильск, беги со мной!» появилось дополнение «Малышня на старт!». Всё внимание сотрудников фонда направлено на детей, ведь взрослые только своим примером могут показать ребёнку, как быть добрым, чувствующим и сопереживающим человеком. Пусть и онлайн. Так дети смогут увидеть, что благодаря их участию кто-то из маленьких подопечных Благотворительного фонда смог получить необходимое медицинское лечение или оборудование. Третье: сейчас ведётся очень мощная арт-подготовка к забегу. Уже сейчас на страничках будущих участников забега создаётся динамичная история с видео и фото, в которых каждый из потенциальных бегунов может не только показать, но и рассказать, как он настраивается на забег и готовится к нему. И возможно, один из предложенных горожанами вариантов подхватят многие норильчане. Четвёртое - благодаря норильчанам, уехавшим на постоянное место жительства в другие регионы и поддерживающим эту акцию, благотворительный забег расширяет границы и становится Всероссийским.

- Нам хотелось бы всем нашим партнёрам дать обратную связь и сказать им большое спасибо за их доброту, – отмечает Наталья Солодовник. – Думаю, что мы задействуем не только электронные СМИ, но и телевидение и радио. На память об этом событии горожанам останутся магниты с рисунками маленьких благополучателей «Территории добра».

Стандартная регистрация на забег - всего 200 рублей, но каждый участник может выбрать для себя приемлемую дистанцию и тем самым оказать большую помощь детям. Но сотрудники «Территории добра» изобрели новую единицу измерения отзывчивости: километры добра теперь имеют свою стоимость. Так, километр добра - это 250 рублей, три километра отзывчивости - уже 750 рублей. Возможно кто-то рискнёт и на полумарафон и поможет ребятне, сделав взнос в размере пяти тысяч рублей.

Кнопка регистрации на сайте благотворительного фонда уже активна - https://t-dobra.ru/, нажав на баннер забега, можно попасть на вторую электронную платформу: https://timepad.ru. Также зарегистрироваться на забег можно с помощью Q-кода.