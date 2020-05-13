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Расчёт отложен. Регоператор капремонтов объясняет, как платить за услугу

Расчёт отложен. Регоператор капремонтов объясняет, как платить за услугу

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Расчёт отложен. Регоператор капремонтов объясняет, как платить за услугу

Расчёт отложен. Регоператор капремонтов объясняет, как платить за услугу

На вопросы граждан, следует ли оплачивать сейчас взносы на капитальный ремонт, почему в квитанции по-прежнему отображается пеня, имеют ли право приставы взыскивать долг, сотрудники Фонда капремонтов пояснили, что в соответствии с пунктом 5 Постановления правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424 взыскание неустойки приостановлено до 1 января 2021 года.

Взыскание - это мера наказания за нарушение обязательств и может вестись как в судебном, так и внесудебном порядке, в том числе путём указания долга в платёжном документе.

С момента вступления постановления в силу и до 1 января 2021 года расчёт неустойки не осуществляется и не подлежит указанию в платёжных документах, однако сумма штрафов и пени, начисленная до вступления в силу постановления, в квитанции указывается.

Мораторий распространяется исключительно на взыскание неустойки (штрафа, пени). Взыскание основного долга может осуществляться в общем порядке.

Таким образом, в квитанциях на оплату взносов на капитальный ремонт отражается пеня, начисленная до 6 апреля 2020 года. Пеня не будет начисляться, взыскиваться и отображаться в платёжном документе уже с 7 апреля 2020 до 1 января 2021 года.

13 мая в 14:15 320
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