​Ремонты начались. Подрядчики ремонтируют дом по Севастопольской, 6/4

Подрядчики приступили к мероприятиям, которые позволят вернуть навесные панели многоэтажки в проектное положение.

Осенью прошлого года специалисты «ЖКС» заметили, что стеновые панели отклонились от вертикальной оси. После обследования был разработан план работ, к его реализации смогли приступить раньше намеченного срока — позволила погода. Первый этап — установка страховочных ремней. В ближайшее время на фасаде появятся дополнительные элементы крепления, панели подтянутся и вернутся в проектное положение.

«Угрозы обрушения здания нет, так как «отслоившиеся» панели — это навесная конструкция. Ни фундамент, ни стены, ни ростверк не страдают. Это только внешний вид», - подчеркнула Ольга Сарычева, первый заместитель генерального директора УК «ЖКС».