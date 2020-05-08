Роспотребнадзор: 9 человек, у которых в Норильске выявили коронавирус, – вахтовики

Как сообщили в ведомстве, из 19 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Норильске 9 зарегистрировано среди лиц, прибывших на работу вахтовым методом в компанию «Норникель» и находившихся после прилёта на изоляции.

«Все прибывающие в Норильск граждане, не имеющие условий для изоляции по месту пребывания, в обязательном порядке проходят изоляцию в течение 14 дней в обсерваторе «Валёк». Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске при выявлении случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди лиц, находившихся в обсерваторе, в адрес компании «Норникель» выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Компанией «Норникель» обеспечено выполнение необходимых противоэпидемических мероприятий», - говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Все заболевшие из обсерватора госпитализированы в инфекционное отделение горбольницы № 2. Контактные лица изолированы с ежедневным медицинским наблюдением и проведением лабораторных обследований.

«Благодаря правильно организованным совместным действиям администрации города и компании «Норникель», во исполнение указа губернатора Красноярского края, не допущено распространения коронавирусной инфекции среди жителей Норильска», - отмечают в Роспотребнадзоре.

Напомним, по состоянию на 07.05.2020 в Норильске зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 10,7. На стационарном лечении в инфекционном отделении ГБ № 2 находятся 12 человек, трое находятся на амбулаторном лечении. Выздоровели четверо.

Всего обследованы 2 190 человек. Под медицинским наблюдением находятся 469.