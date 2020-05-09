МАУ ИЦ «Норильские новости»

С Днём Победы!

С Днём Победы!

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С Днём Победы!

9 Мая – священная дата, день Великой Победы. Это праздник, в котором воедино слились боль от невосполнимых утрат и радость долгожданного освобождения народов.

Победа в Великой Отечественной войне навсегда останется примером непрекословной преданности Отечеству, символом народного единства и несокрушимого мужества.

Вечная память тем, кто не дожил до этого дня. Низкий поклон героям, живущим рядом с нами, и великая благодарность за свободу и могущество нашей России.

С праздником, дорогие ветераны! С Днем Великой Победы, Норильск!

9 мая в 01:26 3370
ДЕНЬ ПОБЕДЫ75победа
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