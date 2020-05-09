С Днём Победы!
С Днём Победы!
9 Мая – священная дата, день Великой Победы. Это праздник, в котором воедино слились боль от невосполнимых утрат и радость долгожданного освобождения народов.
Победа в Великой Отечественной войне навсегда останется примером непрекословной преданности Отечеству, символом народного единства и несокрушимого мужества.
Вечная память тем, кто не дожил до этого дня. Низкий поклон героям, живущим рядом с нами, и великая благодарность за свободу и могущество нашей России.
С праздником, дорогие ветераны! С Днем Великой Победы, Норильск!