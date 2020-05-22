МАУ ИЦ «Норильские новости»

С понедельника NordStar возобновляет полёты по маршруту Норильск-Красноярск

С понедельника NordStar возобновляет полёты по маршруту Норильск-Красноярск

Главная / Новости / Город

С понедельника NordStar возобновляет полёты по маршруту Норильск-Красноярск

С понедельника NordStar возобновляет полёты по маршруту Норильск-Красноярск

Такое решение принято в связи с положительной динамикой в эпидемиологической обстановке.С 25 мая авиакомпания возобновляет выполнение ежедневных рейсов по направлению Красноярск – Норильск – Красноярск.С 25 по 30 мая полёты будут выполняться с частотой один рейс в день.

С подробным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте nordstar.ru в разделе «Информация для пассажиров, вылетающих в/из г. Норильск».

22 мая в 13:50 1370
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также