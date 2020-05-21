С понедельника в Красноярском крае откроются парикмахерские и салоны красоты

Согласно внесённым изменениям в указ губернатора Красноярского края № 71-уг с понедельника, 25 мая, возобновят свою деятельность парикмахерские, салоны красоты и косметические салоны.

Обязательным условием остаётся соблюдение ими санитарно-эпидемиологических требований. Среди них – проведение ежедневной генеральной уборки помещения, бесконтактный замер температуры работников, организация мест обработки рук кожными антисептиками, ограничение контактов с посетителями и другое.