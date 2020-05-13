С сегодняшнего дня в Красноярском крае введён обязательный режим ношения масок

Губернатор края Александр Усс внёс изменения в указ «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края», сообщает официальный краевой портал.

Документ обязывает людей не только соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и в транспорте, но и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски, респираторы или заменяющие их текстильные изделия необходимо надевать при нахождении в общественном транспорте и такси, на остановках, при посещении организаций.

Как отметил губернатор в обращении к жителям региона, обязательное использование масок при нахождении в закрытых помещениях и в общественном транспорте вводится по рекомендации главного санитарного врача в Красноярском крае.

Указ вступает в силу сегодня.