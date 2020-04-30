С верой в разум

Вирус несогласия

Основателю Среднеуральского женского монастыря запретили проповедовать после призывов игнорировать коронавирус. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс–службу Екатеринбургской епархии. В комментарии говорится, что права проповедовать и высказываться в публичном пространстве был лишен схиигумен Сергий (Романов). При этом в Екатеринбургской епархии подчеркнули: «Содержание выступлений указанного клирика, облечённых в форму проповеди, не выражает позиций епархии».

Издание напоминает, что движение «Царский крест» опубликовало на YouTube проповедь схиигумена Сергия под названием «Кто посягает на закрытие храмов — анафема». «Коммерсант» пишет, что в ней священнослужитель обвинил духовное руководство «вместе с предтечами антихриста» в закрытии храмов. По словам Сергия, оно, «ссылаясь на псевдопандемию и прикрывая своё малодушие и трусость, предлагает общаться с богом онлайн». Тех, кто намерен «забыть Бога, запретить ходить в храмы», проповедник предложил выселить по выбору в Биробиджан или на остров Мартиника либо на остров Спиналонга. «Смею вас уверить, как только это произойдёт, тотчас же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!» — заявил оратор.

Дела земные

Между тем недавно коронавирусная инфекция была обнаружена у епископа Железногорского Вениамина, он скончался в реанимации в Курске. Это подтвердили в пресс–службе патриарха Московского и всея Руси. В свою очередь в РПЦ опровергли данные о сокрытии масштабов заражения среди священников. РБК пишет, что ранее об этом в открытом письме, адресованном патриарху Кириллу, заявили общественники, ссылаясь на сведения неназванных клириков. «Комментарии в социальных сетях и публикации в некоторых СМИ о том, что рабочая группа при патриархе в условиях распространения коронавирусной инфекции якобы скрывает подлинные масштабы количества заражений в Церкви или работает в закрытом режиме, не имеют под собой никаких оснований», — приводит РБК слова главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

По словам Легойды, также нет никаких подтверждений тезиса о том, что масштабы распространения инфекции среди клириков выше, чем, например, среди врачей и полицейских. Все случаи заболевания священно– и церковнослужителей находятся под контролем как РПЦ, так и компетентных органов надзора, отметил он. «В настоящее время в Москве и области богослужения в храмах совершаются без прихожан. Поэтому утверждения о том, что отсутствие постоянно обновляющейся статистики по заболевшим клирикам якобы угрожает здоровью людей, являются измышлением», — заключил Легойда.

Нет — значит нет

О том, что патриарх Кирилл намерен отдавать под церковный суд нарушителей карантина, пишет «Лента.ру».

Распоряжение главы РПЦ опубликовано на сайте Московской патриархии.

«В случаях, когда несоблюдение распоряжений повлечёт за собой заражение человека коронавирусом с последующей его смертью, виновный может быть привлечен к церковному суду. В иных случаях — к церковно–административной ответственности», — цитирует документ интернет–ресурс. Издание также приводит заявление рабочей группы по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, где указывается, что на начальных этапах распространения инфекции её не восприняли как серьёзную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и Священноначалия.

«В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения», — отметили в рабочей группе.

Побойтесь бога

Увы, масла в огонь, раздуваемый инфекцией, подливают сектанты по всему миру. Так, ещё 18 февраля стало известно, что последователи южнокорейской секты «Синчхончжи» контактировали в городе Тэгу с первой заражённой — 61–летней женщиной, впоследствии ставшей известной как «пациент номер 31» или «суперраспространитель» — главный источник массового заражения коронавирусом. Она вела активный образ жизни, передвигалась на общественном транспорте и несколько раз посещала богослужения в секте. При этом женщина ощущала недомогание, но отказалась пройти тест на коронавирус. Лишь на днях она полностью излечилась и была выписана из больницы, проведя там более двух месяцев.

Сейчас в отношении секты «Синчхончжи», обвиняемой в массовом распространении COVID–19, проводится налоговая проверка, передаёт портал Finanz.ru со ссылкой на агентство «Рёнхап». Власти намерены установить, использовал ли 89–летний лидер культа Ли Ман Хи тайные фонды для уклонения от уплаты налогов.

Finanz.ru также поясняет, что Церковь Иисуса «Синчхончжи» является религиозным движением, основанным пастором Ли Ман Хи в середине 1980–х годов. Последователи считают его якобы воплощением второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Как утверждают в организации, в ней состоят около 250 тысяч человек по всему миру, в том числе в Китае.

Свой взгляд

В России церковные лидеры пошли навстречу государству. РПЦ сразу же распорядилась соблюдать в храмах и церквях правила санитарной безопасности, а после выступления президента незамедлительно согласилась с введёнными в стране мерами и приостановила религиозные собрания. Но не у всех этот шаг встретил одобрение. Михаил Туаев,

корреспондент «Заполярной Правды»

— Скажу сразу: я далёк от религии и в жизни руководствуюсь исключительно земными, научными фактами. Но разговор сейчас не об этом. Когда история с пандемией только начала развиваться, в некоторых странах, видимо, решили, что лучшей защитой от инфекции станут молитвенные собрания, и желательно — массовые. Люди собирались на бдения толпами, проповедники исправно проповедовали. В итоге, к примеру, Италия, которая считается одной из самых религиозных стран Европы, пострадала в первую очередь. Уже к марту от коронавируса там скончались как минимум 60 священнослужителей, к которым ранее обратился Папа Римский Франциск и призвал «иметь мужество выходить к больным» в условиях быстро растущей угрозы. Не исключено, что кто–то из них заболел именно потому, что не стал соблюдать элементарные меры безопасности, понадеявшись на защиту свыше. Например, 72–летний священник Джузеппе Берарделли, получивший респиратор от прихожан, обеспокоенных его здоровьем, отдал защитное средство незнакомцу, сам заразился вирусом и умер.

В России церковные лидеры оказались куда более рассудительными. РПЦ сразу же распорядилась соблюдать в храмах и церквях правила санитарной безопасности, а после выступления президента незамедлительно согласилась с введёнными в стране мерами и приостановила религиозные собрания. Но не у всех этот шаг встретил одобрение — как обычно, недовольными оказались радикальные элементы и те, кто склонен верить в теории заговора. Более того, нашлись отступники и в самих церковных рядах, впрочем, их быстро переубедили, а наиболее активным пригрозили реальной изоляцией. Были опасения, что ситуация может обостриться к Пасхе, но, к счастью, обошлось без этого. Однако, несмотря на все старания РПЦ, и среди российских священнослужителей насчитывается немало заболевших. Сообщается, что COVID–19 выявили у 76 человек в Нижегородской области в Свято–Троицком Серафимо–Дивеевском монастыре, а также у 37 — в Свято–Троицкой Сергиевой лавре, крупнейшем монастыре РПЦ.

Вообще, эпопея с коронавирусом наглядно демонстрирует, насколько безответственными могут быть люди. Среди прихожан находятся те, кто всё ещё всеми правдами и неправдами пытается, несмотря на карантин, проникнуть в храм. Конечно, таких людей можно понять. Для них вера — единственное утешение, а молитва — неотъемлемая часть жизни. Непонятно только, что мешает им ставить свечи и целовать иконы дома, не ставя под удар окружающих.

Не стоит полагать, что COVID–19 — это что–то доселе невиданное. История Европы и всего мира знает много случаев, когда от эпидемий погибали сотни тысяч, а то и миллионы людей. Один из самых известных, а вместе с тем и губительных примеров подобного ужаса — испанский грипп, более известный как испанка. Болезнь, появившаяся во время Первой мировой войны, унесла более 50 миллионов жизней. Конечно, в отличие от чёрной смерти, бушевавшей в XIV веке и, по различным оценкам, «скосившей» от 30 до 60% населения Европы, 100 лет назад с проблемой удалось справиться относительно быстро, но помогла в этом не религия, а медицина.

Я убеждён, что причиной массовой смертности во время эпидемий, в том числе и сравнительно недавних, во многом стало пренебрежение научным подходом к лечению болезни. Хотим ли мы испытать такие же последствия, которые когда–то были при испанке? Нет. Что для этого нужно? В первую очередь, внимать доводам рассудка.