Сами себе режиссёры

Подразделение было создано на базе энергомонтажного участка в 2017 году, основная специализация — режимно–эксплуатационная наладка горно–шахтного оборудования. Одно из самых перспективных направлений – техническое обслуживание и ремонт систем управления автоматизации стационарных установок, выполненных на базе микропроцессорного оборудования фирмы Siemens.

Как объясняет Константин Ткаченко, начальник участка наладочных работ «Норильскшахтсервиса», основными заказчиками услуг являются рудники. Сегодня под его началом трудятся 69 специалистов, 63 из которых — инженеры по наладке и испытаниям.

Один из самых крупных проектов, реализованных персоналом участка наладочных работ, — запуск скиповой подъёмной машины на руднике «Таймырский». После окончания монтажа в кратчайшие сроки в условиях действующего производства выполнены наладка и ввод в эксплуатацию механического и электрического оборудования, системы автоматизации скипового комплекса.

— Мы всегда стремимся принимать участие в крупных проектах по модернизации, монтажу и наладке оборудования. Это полевая школа для вновь принятых работников и обширное поле деятельности для опытных специалистов, — говорит Константин Ткаченко.

Широко развито направление по ремонту механического оборудования горных переделов — этим занимаются отдельные сотрудники. Самый значимый для участка наладочных работ механический проект на сегодня – ремонт посадочных мест вала коренной части подъёмной установки воздухоподающего ствола рудника «Таймырский». Общий вес коренной части превышает 100 тонн, на ошибку права нет.

— Стоял вопрос: разбирать здание для полного демонтажа оборудования с последующей транспортировкой на механический завод и организации ремонта либо же мы сможем сделать всё на месте. Благодаря техническим идеям инженеров и механиков смогли пойти по второму пути, — рассказывает Константин.

Специалисты участка проявили себя хорошо и на крупных ремонтах, например, замене подшипниковых узлов вентиляторных установок рудника «Комсомольский», а один из них впоследствии получил звание «Лучший молодой рабочий «Норильскникельремонта».

— Владимир Гаврилов сам разработал необходимые чертежи, на основании которых механический завод изготовил вспомогательное оборудование и оснастку для ремонта вентиляторной установки главного проветривания. Он так же инициативно поработал на внеплановой остановке дробильного комплекса, где были разрушены подшипниковый узел и часть сопутствующих деталей. Владимир разработал чертежи, сделал замеры, сопровождал весь ремонтный процесс. Мы рады, что наши ребята демонстрируют высокие технические способности и не стесняются предлагать идеи, которые действительно облегчают производственную задачу, — признаётся руководитель участка.

В числе крупных проектов, которые курирует подразделение, — монтаж и наладка новой подъёмной установки закладочного ствола «Комсомольского», система управления данной установкой реализована на базе микропроцессорных контроллеров фирмы Siemens.

Координирует весь процесс ведущий инженер участка наладочных работ Леонид Бабанов.

Для организации таких работ требуется подготовленный и технически грамотный персонал. Однако на действующем оборудовании тренировки персонала проводить невозможно. В связи с этим при участии Леонида Бабанова и содействии руководства «Норильскникельремонта» в кратчайшие сроки собрали стендовую базу на основе продукции фирмы Siemens, оборудовали учебный класс, организовали сервисную мастерскую. Уже проводятся теоретические и практические занятия по обслуживанию и поиску неисправностей оборудования систем автоматизации.

И, что ещё важнее, таких сотрудников на участке немало. Особенно много идей исходит от специалистов, занятых на подъёмных установках импортного производства скипового ствола рудника «Комсомольский». Инженеры проводят обслуживание автоматики скипового подъёмного комплекса, выдвигают предложения — как сократить простой оборудования, избежать поломок. Но главное — дело идёт дальше: они сами же и реализуют свои задумки в свободное от работы время.

— Мы закупили специальные станки для изготовления корпусов датчиков, некоторые датчики ребята разрабатывают сами. Так что с инициативами и умелыми рабочими руками у нас проблем нет, — говорит Константин Ткаченко и при этом скромно умалчивает, что его самого по итогам четвёртого квартала прошлого года признали одним из лучших руководителей треста «Норильскшахтсервис». — Думаю, это высокая оценка показателей, которых достиг весь коллектив участка. Для меня это первое подобное премирование, и это, конечно, очень приятно.