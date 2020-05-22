Сегодня православные отмечают праздник в честь Николая Чудотворца, которого особо почитают на Таймыре

22 мая верующие вспоминают о перенесении мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари в 1087 году, когда святыню необходимо было спасти от завоевателей-сарацин.

Сегодня епископ Норильский и Туруханский Агафангел совершил Божественную литургию в кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», затем здесь отслужили молебен с чтением акафиста. А норильская часовня Святителя Николая находится на 1-м этаже административно-делового центра, здесь можно помолиться ежедневно с 11 до 17 часов, кроме выходных, поставить свечи, оставить записки о здравии и упокоении своих родных.

В этот праздничный день прошли торжественные службы и в других храмах нашей епархии - в Игарке и на Диксоне, посвященных святому, которого наши предки называли первым перед Богом заступником. Николай Чудотворец с древних времен считается особым покровителем путешественников и мореплавателей, сегодня к нему с благоговением относятся и верующие автомобилисты. Этого святого издавна почитают и коренные народы Крайнего Севера. Старинный станок Часовня, где, как считают краеведы, начинался Норильск - в месте слияния рек Норильской и Рыбной, получил название из-за возведенной там в середине 19 века деревянной Свято-Никольской часовни. Интересно, что в экспозиции Музея Норильска можно увидеть старинную икону Николая Чудотворца, которой наши предки-северяне поклонялись в давние времена.

В честь святого Николая отмечается несколько праздников. 19 декабря, день праведной кончины святого, в народе зовется Николой Зимним, а 22 мая - Николой Вешним. Замечено, что с этого дня погода становится по-настоящему теплой. В народе говорят: «Пришел бы Никола, а тепло будет!»

А завтра, 23 мая, православные вспомнят о перенесении мощей святого мученика Василия Мангазейского - небесного покровителя Таймырской земли, первого канонизированного сибирского святого, жившего в конце 17-го века в Мангазее. Его благодатные мощи, на поклонение к которым норильские паломники отправляются в летнее время во время путешествия по Енисею, находятся в древнем туруханском мужском Свято-Троицком монастыре. А 28 мая православные встретят один из главных праздников - Вознесение Господня, в который завершается 40-дневное празднование Святой Пасхи.