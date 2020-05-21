МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня в Красноярском крае зарегистрировано 376 новых случаев заболевания коронавирусом

Сегодня в Красноярском крае зарегистрировано 376 новых случаев заболевания коронавирусом

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Сегодня в Красноярском крае зарегистрировано 376 новых случаев заболевания коронавирусом

Сегодня в Красноярском крае зарегистрировано 376 новых случаев заболевания коронавирусом

В Норильске новых случаев инфекции на сегодня нет. Всего в крае 2 821 лабораторно подтверждённый случай COVID-19 на 44 территориях края. Темп прироста за сутки – 15,3%.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 1 039 человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 48 жителей региона.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.

21 мая в 17:05 520
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