Сегодня в Красноярском крае зарегистрировано 376 новых случаев заболевания коронавирусом

В Норильске новых случаев инфекции на сегодня нет. Всего в крае 2 821 лабораторно подтверждённый случай COVID-19 на 44 территориях края. Темп прироста за сутки – 15,3%.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 1 039 человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 48 жителей региона.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.