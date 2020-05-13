Сегодня в Норильске новых случаев COVID-19 не зарегистрировано. Диагноз подтверждён у 65 горожан

За последние сутки картина заболеваемости коронавирусом существенно не изменилась: из 65 заболевших с начала пандемии четверо выздоровели, 397 человек находятся на карантине.

Всего же по краю число заболевших коронавирусом превысило 1,5 тысячи человек, ряды которых за сутки пополнили еще 93 пациента с диагнозом Covid-19. Таким образом, общее число заболевших составило 1 521 человек. Выздоровели за сутки по краю 50 человек, умерших, к счастью, нет.

По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 6,5%.