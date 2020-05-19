Сергей Сукач сложил депутатские полномочия

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Сергея Сукача на основании его личного заявления парламентарии рассмотрели в ходе сегодняшней сессии.

Такое решение экс-депутата норильского городского Совета связано со сменой места жительства. Напомним, Сергей Сукач был депутатом с 2007 года – уже третий созыв, входил в состав комиссии по социальной политике. «Безусловно, всегда жаль, когда такие профессионалы, как Сергей Егорович, покидают территорию. Я говорю не только о городском Совете, но и в целом о Норильске – Сергей Сукач многим горожанам известен как высококвалифицированный медик. За время своей работы в сфере здравоохранения он сотни раз спасал человеческие жизни. В рамках депутатских полномочий Сергей Сукач принимал участие в реализации важных для Норильска вопросов в сфере не только медицины, но и социальной поддержки граждан», - отметил председатель городского Совета Александр Пестряков.

Сергей Сукач в 2017 году в очередной раз был избран в городской Совет по единому избирательному округу от общетерриториального списка кандидатов от партии «Единая Россия». Кто займёт освободившееся место в норильском парламенте, будет решено позднее, после прохождения всех предусмотренных действующим законодательством процедур.