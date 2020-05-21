Школам и садам – пожбезопасность. В муниципальных учреждениях города ведётся замена пожароохранной сигнализации

В текущем году в бюджет города на эти работы заложено более 51 миллиона рублей, в среднем - по 7 миллионов на каждый объект, большая часть из которых относится к системе образования. Для 90% объектов подрядчики определены, там, где требуется срочное выполнение работ к 1 сентября, работы уже начались. Так, в лицее № 3, например, модернизируется система пожароохранной сигнализации и оповещения с заменой огнеупорного кабеля, датчиков.

- В случае возникновения возгорания система осуществляет голосовое оповещение, а на экране, куда выведена сигнализация, высвечиваются лампочки с указанием кабинета, где есть огонь или задымление. Эту же систему оповещения можно использовать и для внутришкольных объявлений по иным поводам, что удобно для учреждения, - рассказал начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов. - Мы ставим самую современную систему, после её монтажа ввод в эксплуатацию будут проводить в том числе и пожарные службы. В школах в связи с тем, что объекты эксплуатируются, мы монтируем новую систему параллельно со старой, и лишь потом демонтируем отработавшую линию.

Он отметил, что срок эксплуатации прежней системы - 10 лет, с каждым годом планово все учреждения подходят к замене. Так что эта работа будет продолжаться, пока не заменят сигнализацию во всех объектах муниципальной собственности.

По словам Алексея Рыбака, технического директора компании «Норвент», представителя подрядчика в лицее № 3, работу на этом объекте компания начала в марте, работали по вечерам, чтобы не мешать учебному процессу.

- Старая пожарная сигнализация до сих пор пребывает в рабочем состоянии, мы планируем её демонтировать, когда запустим в эксплуатацию новую. Предполагается полная замена всей системы – приборов, датчиков, кабеля. Эта система нового, пятого типа оповещения, с двусторонней связью. На всех этажах будут установлены трубки для связи с вахтой, и в случае возникновения возгорания можно будет сообщить о чрезвычайной ситуации, если пожар ещё не был обнаружен. Можно передать и любое другое сообщение, например еслистало плохо ученику, - пояснил он.

Алексей Рыбак также сообщил, что его подрядная организация работает в двух корпусах лицея № 3, школах № 23, 28 (два корпуса), 29 и 31. Если завод-изготовитель выполнит свои обязательства по поставке оставшегося оборудования, к сентябрю всё будет сдано в эксплуатацию.

- К середине июня ждём от них загрузку оставшегосяоборудования. Пока ведём подготовительные работы – раскладку кабеля (на трёх объектах уже проложен), программирование уже имеющихся в наличии приборов (у нас их 80% от комплектации), датчиков (45%), - пояснил он.

Всего же в этом году планируется заменить пожароохранную сигнализацию в восьми муниципальных объектах, в их числе, помимо школ, - один из садов города, стадион «Солнышко» и административное здание НПОПАТ. Ещё восемь объектов определены на будущий год, но уже сейчас планируется начать разработку проектно-сметной документации для них.

- Это позволит нам получить сметную стоимость на эти работы к моменту формирования бюджета на будущий год, - пояснил Дмитрий Самородов.

В настоящее время ещё не прошли аукционы для нескольких объектов нынешнего года, сдача которых не требует срочного ввода в эксплуатацию (в частности НПОПАТ). Эта закупка осталась на конец мая. Главная сложность, которую сейчас надо преодолеть, связана с эпидобстановкой, в связи с которой некоторые заводы в стране временно прекратили производство кабельной продукции и датчиков.

- Но в июне они планируют снять ограничение и продолжить производство. Так что пока нашиподрядчики выполнят подготовительные работы, и если заводы заработают, как и ожидается, сбоев в монтаже систем к 1 сентября не предвидится, - заключил он.