Школы Норильска могут помочь своим ученикам техникой на период дистанционного обучения

Нуждающиеся в технической поддержке родители могут получить её, но это не значит, что учебное заведение купит ребёнку компьютер, планшет или что-то ещё. Техника выдаётся из того, чем в настоящий момент располагает учреждение.

- Субсидия, которая выделяется для организации образовательного процесса, расходуется только для приобретения техники для школы, – говорит начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин. - Поэтому школа может выдать технику только во временное пользование родителям.

Если у родителей есть сложности в организации дистанционного обучения ребёнка, то в этом случае они должны написать заявление в школу с просьбой выдать компьютер или другое необходимое оборудование. Оно выдаётся под расписку в акте о временном использовании техники, и после окончания учебного процесса в конце мая должно быть возвращено в том состоянии, в каком его получали родители. Количество выданной техники каждая школа определяет индивидуально с родителями ребёнка.

На компьютерах установлена операционная система, в которой все возможности скачивания сторонних материалов, программ и непрофильных ресурсов заблокированы. Никаких дополнительных программ на выданную технику установить невозможно.