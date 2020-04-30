Система поддержки

Счёт открыт

Первый пакет был частично представлен ещё в марте, 15 апреля был анонсирован второй пакет, 27 апреля — третий. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, готовится четвёртый.

Официальные оценки совокупного объёма господдержки разнятся. Министр финансов Антон Силуанов 16 апреля заявил, что дополнительный финансовый ресурс, выделенный на смягчение негативных последствий эпидемии, составляет 2,8% ВВП. Минфин не назвал параметры, на которые следует ориентироваться, но, исходя из ВВП 2019 года и ожидаемого падения экономики, предполагаемая сумма может составить около 2,9 трлн руб. При этом пресс–служба правительства 21 апреля сообщила, что общая сумма двух антикризисных пакетов достигает 2,1 трлн руб., пишет РБК.

Главными разделами первого пакета стали: снижение страховых взносов для малого бизнеса; мораторий на проверки ФНС; приостановка банкротств; полугодовая отсрочка по налогам, кроме НДС; льготные кредиты госбанков на выплату зарплат (ограничены одним МРОТ); каникулы по ипотеке и потребительским кредитам при падении доходов человека на 30%; увеличение пособий по безработице до одного МРОТ.

Однако такие меры не удовлетворили бизнес. В начале апреля крупные бизнес–объединения — РСПП, «Деловая Россия», ТПП, «Опора России» — выступали со своими предложениями, среди которых назывались субсидии на выплату зарплат, оплату кредитов, аренды и лизинга, упрощение процедуры увольнения. Также компании просили для ИП без наёмных сотрудников выплаты ежемесячных пособий не ниже установленного МРОТ, пишут «Новые известия».

Кому и сколько

27 апреля в силу вступил второй пакет антикризисных мер. Большая их часть направлена на поддержку компаний, которые войдут в перечень системообразующих (его уже расширили с 200 до 646 предприятий, но сейчас пересматривают), сообщает портал The Bell.

Основная доля триллиона рублей пойдёт на:

— субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям и предоставление госгарантии в 50% (поддержку получат только те компании, которые сохранят рабочие места);

— снижение суммы обеспечения по госконтрактам и увеличение авансовых платежей по госзакупкам до 50% от суммы контракта;

— поддержку отраслей (строительства, авиаперевозок, автомобильной и лёгкой промышленности);

— поддержку программ импортозамещения в промышленности.

На поддержку населения планируют выделить около 300 млрд руб.:

– 153 млрд государство может выделить в мае и в июне пострадавшим организациям на выплату заработной платы — правда, снова в размере не фактической зарплаты, а одного МРОТ на одного занятого;

— ещё 130 млрд вдобавок к уже выделенным деньгам могут пойти на зарплатное кредитование для средних и крупных предприятий.

Самая скромная часть пакета — около 100 млрд руб. — предназначена малому и среднему бизнесу:

— 20 млрд руб. могут пойти на то, чтобы компании получили отсрочку на полгода по уплате страховых взносов (касается компаний в пострадавших отраслях);

— 67 млрд руб. — на расширение перечня пострадавших отраслей и включение в их число сферы торговли непродовольственными товарами;

— до 20 млрд руб. государство планирует выделить для предоставления торговым центрам отсрочек по уплате налогов и страховых взносов на полгода.

Третий – не лишний

Третий пакет антикризисных мер, подготовленный кабинетом министров, предусматривает

поэтапную отмену ограничений и будет введён, как только пандемия пойдёт на спад, сообщает портал «Вести.ру». На совещании с вице–премьерами глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения к 30 апреля. Помимо прочего, кабмин принял все необходимые решения по реализации второго пакета мер поддержки. Это, прежде всего, помощь бизнесу в наиболее пострадавших от пандемии отраслях и поддержка людей, оставшихся без доходов.

На меры по поддержке бизнеса выделены сотни миллиардов рублей. И правительство уже ждёт от регионов результатов. Ведь малые и средние предприятия — это миллионы рабочих мест. Их сохранение — главная задача.

«Средства компаниям будут предоставляться из расчёта одного МРОТ на каждого сотрудника. Получатели такой поддержки должны максимально сохранить рабочие места, на уровне не менее 90%. Мы должны исключить все барьеры, мешающие предоставлять эту помощь добросовестным предпринимателям. Для тех же граждан, кто, к сожалению, потерял место работы с 1 марта, предусмотрено увеличенное пособие по безработице. И дополнительные средства на несовершеннолетних детей — по три тысячи рублей ежемесячно», — проинформировал общественность Михаил Мишустин.

Системообразующие предприятия получат кредиты на сохранение занятости. «Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей», — цитирует Мишустина «Независимая газета». Он отметил, что ВЭБ в рамках этой программы уже предоставляет гарантии и поручительства по кредитам, их объём — до 100 млрд руб. «Решения по дополнительным гарантиям будут приняты в ближайшее время», — добавил премьер.

«Мы облегчим процесс лицензирования, расширив сферы, на которые распространяется принцип «лицензия автоматом». Это временное подключение объектов к системе теплоснабжения, выдача разрешений на такси, классификация гостиниц. Также увеличим срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 до 180 дней», — приводят слова премьер–министра «Вести.ру».

В каждом регионе должна быть своя система поддержки предприятий — с учётом местной специфики. Глава правительства требует, чтобы адресная помощь как можно быстрее доходила до тех, кто в ней нуждается. Особое внимание — врачам, на которых сейчас лежит колоссальная нагрузка.

Также сегодня правительство выделило по поручению президента 6 млрд руб. на субсидирование снижения ипотечной ставки до 6,5% в год. Эта мера должна помочь семьям получить жильё, а строительным компаниям — продолжить работу в эти непростые времена.

Помощь нужна всем

Тем временем бизнес–омбудсмен Борис Титов предложил отказаться от привязки государственной поддержки к перечню пострадавших отраслей. По его мнению, помощь должны получать все компании, чья выручка упала больше чем на 30%. Соответствующее предложение Титов направил президенту Владимиру Путину, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию письма.

В своём обращении бизнес–омбудсмен привёл результаты еженедельного мониторинга, который составляется на основе опроса 1 000 малых, средних и крупных предприятий во всех регионах России. Согласно его данным, более половины (54%) предпринимателей к 20 апреля были вынуждены остановить работу. При этом получать помощь должны предприятия не только малого и среднего бизнеса, но и крупного, отмечает Титов в своём письме. На сегодняшний день в перечень пострадавших отраслей входят авиа– и автоперевозки, организация досуга и развлечений, туристические услуги, гостиничный бизнес, зоопарки, музеи, торговля одеждой и автомобилями.

В тему

Предложения помочь крупному бизнесу поступают на фоне снижения деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП). По данным налоговых служб, количество ИП, прекративших свою деятельность в марте, составило 66,8 тыс., что на 77,2% больше, чем в марте 2019 года (37,7 тыс.). Для сравнения: за январь–февраль 2020 года прекратили свою деятельность свыше 118 тыс. ИП против 117,7 тыс. годом ранее.

21 апреля стало известно о том, что правительство направит в российскую авиаотрасль 15,4 млрд руб. для уменьшения потерь бизнеса от пандемии. При этом уже есть примеры банкротства зарубежных авиагигантов без господдержки, сообщает «Финансовая газета». Согласно плану правительства, российские авиакомпании должны получить 9,3 млрд руб. на покрытие недополученных доходов за февраль–март. При этом далее планируется ежемесячная поддержка. Ещё 3 млрд руб. получит государственная транспортная лизинговая компания, чтобы снизить лизинговые платежи, а 2,1 млрд руб. будет выделено аэропортам России.

Как сообщили в Ассоциации российских туроператоров со ссылкой на источник на рынке авиаперевозок, сейчас всерьёз рассматривается вероятность того, что до конца нынешнего года с рынка уйдут не менее 20% авиакомпаний, включая и национальных перевозчиков: «Без прямой финансовой поддержки со стороны государства очень многие авиакомпании, включая и ряд российских гигантов авиабизнеса, не смогут пережить пандемию, особенно если остановка полётов затянется до III квартала», — ссылается на экспертов «Финансовая газета».

Ипотека 2020 года перекроит рынок недвижимости, приводит мнение экспертов деловой журнал «Эксперт. Урал». Крупнейшие российские банки уже приступили к выдаче жилищных кредитов в рамках новой государственной программы ипотечного кредитования, утверждённой постановлением правительства РФ 23 апреля. Напомним условия получения льготной ипотеки. Согласно постановлению правительства от 23 апреля, ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа действует до 1 ноября 2020 года и распространяется на жилищные займы до 8 млн руб. в Москве и Санкт–Петербурге и до 3 млн руб. — в других регионах. Минимальный взнос установлен на уровне 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. На льготную ипотеку могут рассчитывать все россияне, единственное условие — квартира должна быть приобретена на первичном рынке у застройщика. Кредит не предоставляется на приобретение недвижимости на вторичном рынке, на покупку дома или апартаментов, на рефинансирование действующей ипотеки. В правительстве рассчитывают, что

госпрограмма позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. новых жилищных кредитов, станет хорошим подспорьем для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд руб.