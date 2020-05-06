МАУ ИЦ «Норильские новости»

«Сколково» запускает онлайн–программу внедрения цифровых решений для промышленности

«Сколково» запускает онлайн–программу внедрения цифровых решений для промышленности

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«Сколково» запускает онлайн–программу внедрения цифровых решений для промышленности

«Сколково» запускает онлайн–программу внедрения цифровых решений для промышленности

Антикризисные решения промышленным предприятиям оперативно будут поставлять как резиденты Фонда «Сколково», так и сторонние компании. Организаторы рассчитывают, что благодаря динамичному построению программы перспективные решения удастся внедрять максимум за три месяца.

Резиденты «Сколково» предлагают целую группу технологий на основе искусственного интеллекта для промышленности. В качестве примера приводится проект Conundrum. Это программное обеспечение решает задачи прогнозирования технического обслуживания, контроля качества сырья и продукции, а также оптимизации производственных процессов за счёт тонкой настройки оборудования. Основная сфера применения Conundrum — горное дело и металлургия, где отказ оборудования может привести к остановке всего производственного процесса.

Разработка компании Fieldbit – промышленная интерактивная платформа «Цифровой рабочий», при помощи которой можно вывести на планшет, смартфон или очки дополненной реальности картинку при проведении ремонта оборудования.

Свой вклад в обеспечение здоровья сотрудников предприятий готова внести сколковская команда «Промобот», создавшая робота–дезинфектора «Скорпион». Около ста проектов, отобранных для демонстрации во время вебинара, находятся в высокой стадии готовности.

6 мая в 15:21 120
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