Скульптуры на тропе. Предложи свой вариант

Городской центр культуры при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» реализует проект «Северный ЛэндАрт». Он пройдёт в преддверии Фестиваля северной ягоды 20-26 июля на территории лыжной базы «Оль-Гуль». Приглашённые мастера создадут на экологической тропе арт-объекты – скульптуры из природного материала. А чтобы любимое место отдыха норильчан действительно им нравилось, горожане могут высказать свои пожелания в ходе опроса. Принять участие в нём могут жители старше 18 лет.

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