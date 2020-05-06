Собираем чемоданы!

На сайте компании «Водоходъ» сообщается, что круиз до Дудинки под названием «Енисейская экспедиция» состоится с 6 по 16 июня.

Но, как пояснила ТАСС руководитель Агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина, сроки запуска круиза пока предварительные. Она также добавила, что круиз ориентирован на внутреннего потребителя: «Мы не ожидаем большого числа туристов, учитывая, что и границы ещё закрыты».

В прошлом году в первый рейс по Енисею «Максим Горький» отправился 18 мая — до посёлка Ворогово и обратно. А с 6 июня он также ходил до Дудинки. Путешествие занимает 11 дней, включая вертолётную прогулку из Дудинки на плато Путорана. За этот тур в 2019 году организаторы просили от 356 до 901 тысячи рублей с человека. В этом году минимальная стоимость круиза на 11 дней от Красноярска до Дудинки составляет 317 тысяч рублей.