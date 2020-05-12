Социальные предприниматели Арктики провели веб-конференцию

Конференция Клуба социальных предпринимателей Арктики «Адаптация. Реальность. Находчивость» в онлайн-формате прошла уже второй раз.

Социальные предприниматели Москвы и двух регионов Арктической зоны России - Мурманской области и Красноярского края - собрались, чтобы обсудить возможности адаптации бизнеса в текущих условиях, поделиться планами развития различных направлений бизнеса в условиях скорого выхода из режима самоизоляции.

Открыли встречу исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Заполярья, бизнес-омбудсмен Норильска Михаил Киселёв и руководитель Делового клуба социальных предпринимателей Арктики Роман Гранов. Они задали тему и главные вопросы встречи: в какие сроки государственные структуры реально смягчат запреты и разрешат работать предпринимателям, какие реалии может ждать малый и средний бизнес; насколько в реальном и процентном соотношении изменится покупательская способность; сколько времени на восстановление бизнеса понадобится работодателям?

В течение полуторачасовой дискуссионной беседы предприниматели делились своим опытом и реальными идеями внутренней кооперации в режиме самоизоляции. Организаторы и предприниматели решили провести очередную видеоконференцию в 20-х числах мая.

В мероприятии приняли участие более 20 человек, среди которых: директор турбазы «Горизонт» Алексей Лупка, ментор Клуба социальных предпринимателей, главный специалист компании «Единство» Сергей Канавин, Екатерина Карасёва и Екатерина Галайда из фонда «69 параллель», Кирилл Цай, предоставляющий рекламные услуги и услуги видеомонтажа, депутат Норильского городского Совета депутатов Эдилия Ерохина, руководитель Центра грудничкового плавания «Белый медвежонок» Василий Савостин и другие.

Проекты Клубов социальных предпринимателей Арктики реализуются Союзами промышленников и предпринимателей Арктической зоны России в Красноярском крае и Центром управления проектами в Мурманской области при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».