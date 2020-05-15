Стабильность и результат

Например, Шахлар Керимов, токарь–расточник 6–го разряда. Трудится на разных видах станков: токарных и горизонтально–расточных, шлифовальных и переносных расточных комплексах.

— Он — один из перспективных работников, изначально зарекомендовал себя как специалист и на протяжении всех лет работы держит марку, — говорит о нём руководитель.

Стаж работы Шахлара — около 15 лет, из них на нынешнем месте — 11.

— В Норильск я приехал 1 мая 2009 года. Здесь жила моя родня, вот и решил ближе к своим перебраться. Теперь уже обзавёлся семьёй, двое деток. Приятно, что меня отметили как одного из лучших сотрудников. Планов менять участок и место нет, потому что я люблю свою работу, — рассказывает Шахлар Керимов.

Основная задача участка и его токарной группы в том числе — капитально–восстановительные ремонты подземной доставочной техники: ПДМ, карьерных самосвалов, техники марки Caterpillar. Главные заказчики — АТО «ЦАТК» и «НПТ». Коллектив на участке стабильный, текучести кадров практически не наблюдается. И каждый своё дело знает, отсюда и стабильно высокий результат.