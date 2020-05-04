Стартовал приём заявок на «Территорию Красноярский край»

Проект «Территория Красноярский край» – преемник проекта «Территория 2020» - всё также будет поддерживать социальные проекты молодых людей от 14 до 30 лет, готовых лично включаться в работу по развитию муниципальных образований Красноярского края. Но теперь максимальная сумма гранта составляет 50 000 рублей. А также можно написать онлайн-проекты.

Приём заявок весеннего этапа продлится с 15 апреля по 15 мая на сайте твойкрай.рф. Номинации: «Творчество», «Здоровый образ жизни», «Добровольчество (волонтёрство)», «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе», «Карьера», «Свободная номинация».

Справки по телефону 8-913-491-08-65.