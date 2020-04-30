Стартует «ТаймырФотоГода-2020»

Музей Норильска совместно с фотоклубом «Таймыр» приглашает норильских и таймырских фотографов показать свой авторский взгляд на жизнь в Заполярье на ежегодной городской фотовыставке «ТаймырФотоГода-2020».

Участниками фотовыставки становятся авторы самых оригинальных, сильных, эмоциональных и качественных работ, прошедших конкурсный отбор. На рассмотрение принимаются фоторепортажи и серии работ (от 4 до 12 авторских снимков), объединённых общей темой и выполненных в любом жанре: городской пейзаж, природа, люди, достопримечательности, события. Важное условие: фотографии должны быть сделаны исключительно на территории севера Красноярского края в 2019-2020 гг.

Лучшие работы будут экспонированы в музейном выставочном пространстве традиционно в июле, к Дню фотографа.

Заявки принимаются до 26 июня включительно по новому электронному адресу tfg@norilskmuseum.ru.

Подробнее - в положении на сайте музея norilskmuseum.ru.