Стела – к празднику. В Кайеркане после планового ремонта открыли памятник

Памятный знак «Слава героям и трудовому подвигу народа» в центре Кайеркана был установлен в 2016 году к 60-летнему юбилею присвоения району статуса рабочего посёлка. За прошедшие четыре года стела под воздействием ветров и морозов утратила былой блеск, поэтому к юбилею Великой Победы её решено было отреставрировать.

С января этого года памятный знак закрыли тепловым контуром для создания необходимого температурного режима. Работы вела компания «СтройДел». Подрядчики заменили облицовку основания и поверхностей стелы. Теперь её покрывает кварцевый агломерат. Также установлены металлические ограждения и дополнительная подсветка. По периметру теперь красуются восемь декоративных елей.

Завтра, в День Победы, несмотря на то что все официальные мероприятия отменены, депутаты и представители администрации возложат к памятному знаку венки и почтят память погибших в войне минутой молчания. При этом в кайерканском территориальном управлении подчёркивают, что будут соблюдены все необходимые меры безопасности в условиях коронавирусной пандемии.