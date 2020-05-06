Субсидии для бизнеса от государства

На сайте Федеральной налоговой службы субъекты малого и среднего предпринимательства, пострадавшие от введения режима самоизоляции, могут заполнить заявления на получение субсидии от государства.

Выплаты получат российские организации и индивидуальные предприниматели, в том числе без наёмных работников, которые на 1 марта 2020 года включены в реестр малого и среднего предпринимательства и отвечают следующим условиям:

- по ОКВЭД входят в перечень пострадавших отраслей экономики;

- не находятся в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в их отношении не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

- по состоянию на 1 марта 2020 года не имеют задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 3 000 рублей;

- до 15 апреля подана отчетность СЗВ-М за март 2020 года в органы Пенсионного фонда РФ;

- количество работников в апреле и в мае составляет не менее 90% по отношению к марту 2020 года.

Проверить компанию на соответствие критериям, заполнить и подать заявление на получение субсидии можно, перейдя по ссылке.

Размер субсидии составляет 12 130 рублей на каждого сотрудника.

Заявление будет рассмотрено в течение трёх рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведёт выплату.