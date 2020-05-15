Трое норильских школьников стали победителями конкурса юных изобретателей IMAKE «Норникеля»
Трое норильских школьников стали победителями конкурса юных изобретателей IMAKE «Норникеля»
Компания организовала онлайн–финал конкурса юных изобретателей IMAKE, который является одним из проектов благотворительной программы компании «Мир новых возможностей». 30 участников из Норильска, Мончегорска и Печенгского района, Читы и Газимуро–Заводского района представили свои изобретения в формате кратких презентаций. Юные изобретатели придумали и создали 3D–макеты и прототипы тренажера для изучения шрифта Брайля, аппарата для подготовки лыж, шипового накаблучника, умного окна и др. Несколько участников решили посвятить свои проекты борьбе с вирусными инфекциями и помощи медикам в обеспечении должного контроля за состоянием больных и потенциально заражённых.
В числе восьми победителей трое норильчан: Ярослав Мокляк представил автоматический дозатор масла, «Маслитель»; Данила Почекутов — станок для подготовки лыж, Елизавета Хилик — интерактивный тренажёр для глаз.
Для победителей конкурса будут организованы курсы по доработке идей изобретений, занятия по английскому языку и ораторскому искусству для участия в международных выставках молодых изобретателей в составе российской делегации.