ТРУДный период

Эльвира Набиуллина напомнила, что на начало этого года в России уровень безработицы находился на историческом минимуме.

— Мы знаем, что ограничительные меры во многом будут устанавливаться субъектами РФ, поэтому сейчас оценки делать сложно, — отметила Набиуллина.

30 марта Центробанк сообщил, что в России уровень безработицы вновь обновил исторический минимум, составив 4,4% против 4,5% в январе. На снижение показателей повлияли уменьшение численности рабочей силы ввиду долгосрочных демографических тенденций и сокращение численности безработных за счёт людей, которые не объявлены таковыми официально и не стоят на учёте в Центре занятости.

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что, по прогнозам, из–за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.

— Возможно, это случится до конца года. Потом произойдёт перезапуск экономики, рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и средний бизнес, — пояснил глава Счётной палаты.

Кудрин отметил, что сейчас спрос на некоторые виды услуг полностью исчез: невостребованными оказались ресторанный сервис, развлечения и спорт.

— Компании не знают, сколько придётся так жить, вынуждены увольнять часть людей, — заметил он.

Другие страны также проходят через подобный кризис. В качестве примера глава Счётной палаты привёл США, где, по его словам, число увольнений растёт взрывными темпами, до 700 тысяч человек в неделю. В России сейчас порядка 30% работников таких компаний отправлены в неоплачиваемые отпуска, но, если ситуация затянется, их могут уволить, говорит Кудрин.

Сравнивая нынешнее положение с кризисом 2008–2009 годов, Кудрин отметил: тогда, чтобы избежать роста безработицы, были приняты массовые решения о поддержке бизнеса.

— Мы не избежали сокращения, но многих оставили на плаву, в том числе компании, которые не всегда эффективны. В 2008–2009 годах мы не дали возможность умереть слабым, — сказал глава Счётной палаты.

Сейчас обстановка аналогичная, уверен он. С оценкой в 8 млн безработных согласен также директор и партнёр компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов. При этом официальная статистика традиционно будет лояльна к происходящему в экономике и покажет цифру от 2,5 до 4 млн человек, рассказал он агентству «Прайм». При этом, уверен эксперт, быстрого восстановления рынка труда можно не ждать.

— Дело в том, что официальные данные фиксируют число людей, обратившихся за помощью государства, — в центры занятости населения, МФЦ. Часть населения работала по серым схемам, без официального трудоустройства. Такие люди пострадают больше всего: число заказов падает, а бизнес гораздо легче отказывается от услуг неофициальных работников — отправляет в неоплачиваемый отпуск или срезает выплаты, что приводит к росту скрытой безработицы, — сказал Мясоедов.

По его словам, только в Москве в наиболее пострадавших сферах — услуг, общепита и туризма — работу могут потерять от 400 тысяч до 1 млн человек.

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Количество безработных в Красноярском крае увеличивается в среднем на 1 000 человек в день, в связи с чем для таких людей разработаны меры поддержки, заявил 20 апреля губернатор Александр Усс, комментируя разработанные краевым правительством антикризисные меры. Губернатор напомнил, что всего две недели назад в крае официальный статус безработного имели порядка 10 000 человек.

По словам заместителя руководителя краевого Агентства труда и занятости населения Сергея Селюнина, сейчас в Красноярском крае 15 000 безработных.

С 1 апреля на биржу труда встали 2,5 тысячи человек.

— Мы, безусловно, подбираем подходящие варианты работы. Рынок труда сжался на четверть — с 50 тысяч вакансий до 36 тысяч. Выплачивать пособие важно, но всё–таки для нас приоритет — чтобы человек получил работу. Сейчас многое зависит от того, как оперативно работодатель передаст данные в ПФР. Если сегодня человек потерял работу, а завтра пришёл в службу занятости, а о нём нет сведений, что он уволен, то нам придётся выжидать этот период, — пояснил Сергей Селютин.

Всё просто

Правительство принимает меры, призванные поддержать малый и средний бизнес в России, в том числе чтобы не допустить резкого увеличения числа безработных. Однако одновременно принимается ряд решений, призванных поддержать и обычных граждан в том случае, если их работодатель не справился с давлением и вынужден был сократить штат.

Например, граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле — июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся дополнительные выплаты по 3 000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка. На социальные выплаты безработным в трёхлетнем федеральном бюджете предусмотрено 54,3 млрд рублей. На выплаты пособий в рамках нового постановления правительства дополнительно потребуется 33,36 млрд рублей.

В апреле 2020 года были утверждены временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и осуществления социальных выплат безработным. Личный приём граждан в центрах занятости населения Красноярского края происходит только по предварительной записи по телефонам горячей линии.

Регистрация граждан осуществляется путём подачи заявления о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы через личный кабинет на портале «Работа в России». Решение о признании гражданина безработным принимается не позднее 11 дней со дня представления заявления в электронной форме.

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Возможный максимум

Максимальный размер пособия по безработице теперь составляет 12 130 рублей. На максимальные выплаты могут рассчитывать жители края, в том числе и предпенсионного возраста, признанные безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, состояли в трудовых отношениях не менее 26 недель. Размер пособия определяется в процентном отношении к среднему заработку, подсчитанному за последние три месяца по последнему месту работы.

Например, с учётом нововведений максимум — это 14 556 рублей в Красноярске и 21 834 рубля в Норильске. Минимальный размер пособия не изменился: 1,5 тысячи рублей плюс районный коэффициент. В Норильске он составляет 2 700 рублей. Минимальное пособие назначается впервые ищущим работу, тем, кто не работал официально более года, а также предпринимателям, официально закрывшим ИП.

Говорит эксперт



Ирина Латыпова © Владимир Макушкин На сегодняшний день насчитывается около 1 750 вакансий, которые ищут своего работника. В числе самых востребованных рабочих профессий: продавец продовольственных и непродовольственных товаров, кассир, рабочий сварочного производства, охранник, водитель автобуса...



Ирина Латыпова,

директор Центра занятости Норильска

– Рост числа тех, кто ищет работу, наблюдается и в Норильске. На сегодняшний день в Центре занятости зарегистрированы 1 005 граждан. По сравнению с началом года их количество увеличилось на 169 человек. Упрощённый порядок постановки на учёт действует по всей России, в том числе и в нашем городе. Достаточно подать заявление на портал «Работа в России» и заполнить резюме. Гражданину не надо приходить лично в Центр занятости. Служба занятости самостоятельно запрашивает всю необходимую информацию для признания гражданина безработным.

Хочется подчеркнуть, что продолжается работа по организации обучения граждан. Так, в рамках федерального проекта «Старшее поколение» пройти обучение могут граждане в возрасте 50 лет и старше, а также лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости). Обучение предусмотрено как для граждан, состоящих в трудовых отношениях, так и для соискателей, обратившихся в службу занятости. При этом незанятым гражданам, ищущим работу и не получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению, в период обучения выплачивается стипендия, равная величине минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент. В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» осуществляется обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости мамам, имеющим детей дошкольного возраста.

Неработающим женщинам, обратившимся в службу занятости, в период обучения выплачивается стипендия, равная величине минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент. Консультацию по вопросам организации обучения можно получить по телефону 34–37–31.

На сегодняшний день в городе насчитывается около 1 750 вакансий. В числе самых востребованных рабочих профессий: продавец продовольственных и непродовольственных товаров, кассир, рабочий сварочного производства, охранник, водитель автобуса, машинист бульдозера, машинист погрузочно–доставочной машины, машинист подземных самоходных машин, электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования, пекарь, кондитер, водитель автомобиля. Чуть меньше список актуальных вакансий для служащих и специалистов. В него помимо врачей, медработников и учителей входят: специалист в сфере строительства (инженер, прораб, начальник участка), инженер–программист, провизор, фармацевт, инженер по охране труда, бухгалтер.

Рынок этот достаточно динамичный, поэтому всю необходимую информацию мы готовы предоставить по телефонам горячей линии: 34–18–82, 34–29–50.

Подумаем вместе

Анастасия Шарыпова, мечтает о своём деле:

— Я после окончания медицинского училища два года работала в стоматологии, потом стала электромонтёром — зарплата всё–таки повыше. Но человек я творческий, своими руками создаю женские украшения. Решила переехать из Норильска в Питер, рассчитывала, что там будет больше возможностей для того, чтобы заняться своим делом. Понятно, сейчас затишье, но все живут в ожидании чуда. Я надеюсь, что всё наладится и мне не надо будет отказываться от своей мечты. Я, несмотря на препятствия, поняла, что мне всё же надо творить, создавать красоту, а к прежней работе я вряд ли вернусь...

Александр Смирнов, старший научный сотрудник Музея Норильска:

— Я разные профессии перепробовал. Одно время и грузчиком был, и в НИИ как юрист по основной специальности правоведение преподавал. Умею плотничать и столярничать. И в музее мне все навыки пригодились. Но интеллектуальный труд всё же ближе, так что не хотелось бы нынешнюю любимую работу менять. В моём окружении, у друзей и близких, сейчас с работой всё нормально, брат мой в медицине востребован. Сопереживаю, конечно, людям, которые несут во время самоизоляции потери в своём небольшом бизнесе, который давал им какой–никакой, но стабильный доход.

Евгения, готова к любому развитию событий:

— Благодаря самоизоляции я открыла для себя массу возможностей. К сложившейся ситуации отношусь философски: повлиять на неё и изменить я не могу, а вот максимально обезопасить себя и свою семью в моих силах. Я вспомнила о том, что у меня за плечами иняз, знание трёх языков: английского, немецкого и испанского, в процессе изучения — китайский. А потому найти подработку репетитором я смогу всегда. Опять же, я увлекалась декоративно–прикладным творчеством и теперь вовсю осваиваю технику пэчворк и пошив для сына забавных мягких игрушек. Игрушки оценили мои друзья, да и у меня пока глаз горит, так что, кто знает, может, это хобби и станет профессией...

Светлана, осталась без работы:

— Магазинчик женского белья, где я работала, закрыли: хозяйке стало невыгодно его содержать из–за высокой аренды, и это совпало с началом карантина. Конечно, я ищу новую работу, но пока безуспешно. По профессии я юрист, в своё время работала в милиции, но сейчас уже по возрасту не подхожу для службы. Мне было бы интересно поработать офис–менеджером, секретарём, помощником в отделе кадров. Знаю свои способности, я бы справилась. Но такой работы и раньше, вернувшись в Норильск с материка, не смогла найти, вот несколько лет с удовольствием и трудилась продавцом. Я активный человек, сейчас обзваниваю магазины непродовольственных товаров, которые пока закрыты, надеюсь, что мои способности оценят.

Наталья Маркова, работник детсада:

— Думаю, смогу работать где угодно, я трудиться не боюсь. Есть и опыт работы в частном детсаде, и чистоту, не покладая рук, умею наводить. Я как универсальный солдат: в родном садике воспитателем была, а теперь я инструктор по физической культуре. Занимаюсь с ребятами в бассейне, веду и платную секцию «Морская звезда» по своей программе. Мне нравится развиваться, совершенствоваться. Не знаю, что там, впереди, но думаю, даже если судьба заставит поменять место работы, надо трезво оценивать свои возможности и быть ко всему готовыми. А для этого не терять время в самоизоляции, осваивать что–то новое для себя, может, скоро эти навыки и пригодятся.