У телефона доверия Норильска появился новый номер
У телефона доверия Норильска появился новый номер
Елена Слатвицкая, главный специалист отдела молодёжной политики управления по спорту администрации Норильска, говорит, что смена номеров телефона доверия всегда вызывает некоторые затруднения, поскольку это приводит к потере части абонентов. И сейчас сотрудники телефона доверия пытаются восстановить связь с теми людьми, которые ранее обращались за консультациями.
Новый номер телефона доверия - 8-906-902-34-82 (это «Билайн»), также остался и прежний городской - 437-077. Номер сотового телефона был добавлен для удобства горожан и по их пожеланиям. Некоторым было дорого звонить с мобильного телефона на городской.
- 1 апреля телефон доверия вновь вернулся к круглосуточному режиму работы после 11 месяцев перерыва, – рассказывает Елена Слатвицкая. – Такой режим крайне необходим для нашей службы, поскольку 50 процентов звонящих – это ночные абоненты. Пока телефон доверия работал в дневное время, количество людей, обращающихся за психологической помощью и поддержкой, резко снизилось.
Информация о новом номере телефона доверия размещена на сайте администрации города, консультанты и специалисты Молодёжного центра распространяют телефон в группах WhatsApp.
Стоит добавить, что, несмотря на то что сотовый телефон определяет номер звонящего, его анонимность и конфиденциальность сохраняются. В своей работе сотрудники телефона доверия руководствуются этическим кодексом. И если консультант хотя бы раз его нарушит, то он не только перестанет работать на телефоне доверия, о нём как о неблагонадёжном сотруднике будут проинформированы другие линии доверия. За всё время существования норильского телефона доверия, а это почти 20 лет, таких прецедентов не было.
Напомним, телефоны доверия работают круглосуточно, анонимно и бесплатно. Звонить можно по номерам: 8-906-902-34-82 и 437-077.