В 59 норильских домах начались работы по капитальному ремонту нулевого цикла

Из 59 домов, в которых запланированы такие работы, 33 - в Центральном районе (13 из них - переходящие с прошлого года), 22 – в Талнахе, четыре – в Кайеркане. Все они вошли в список капремонтов по результатам осмотра специалистами службы мерзлотного надзора, с которой заключёны договоры каждой управляющей компанией города. Общая стоимость работ составит около 640 млн рублей из краевых субсидий, а также средств по четырёхстороннему соглашению. Сегодня ремонты ведутся на 51 доме, по восьми домам должны пройти повторные конкурсы по выбору подрядчика.

- Один из домов, где сегодня проводятся работы по восстановлению устойчивости здания, – ул. Кирова, 14. Подобного ремонта здесь не проводилось с момента постройки в 1993 году. Подрядчиком на объекте выступает «Норильскрегионсервис», строители уже провели срезку грунта и планировку поверхности подполья для организации водоотведения, выполнили щебёночную подсыпку для последующей асфальтировки и сделали насечки на строительных конструкциях (сваи, ростверки, плиты цокольного перекрытия) для последующего нанесения ремонтного состава Emaco. Сейчас ведется восстановление бетонных конструкций. Они защитят фундамент от попадания влаги, температурных перепадов и продлят срок эксплуатации дома. Кроме того, пробурены четыре скважины по 12 метров, куда установлены температурные трубки для наблюдения за терморежимом грунтов основания, - рассказал Сергей Гарбарук, начальник производственного отдела УЖКХ. - Гарантийный срок эксплуатации здания после проведения ремонта – 10 лет.

Дом на ул. Кирова, 14, – один из объектов, перешедших с прошлого года. Разбивка на два года связна со сложной процедурой прохождения экспертизы проектной документации.

Заказчиком работ в данном случае выступает УК «ЖКС», именно его специалисты ведут технический надзор и контроль над действиями подрядчика. Сергей Гарбарук отметил, что пока сложностей на этом объекте нет, особенно удобно, что подполье высокое и серьезных разрушений не наблюдается. В тех домах, где подполья ниже, требуется повышенная разработка грунта, его транспортировка вручную, что более трудоемко и затратно, а в конечном итоге может затягивать срок выполнения работ. Тем не менее пока работы ведутся по графику.

Завершатся все работы до 30 ноября.