В День Победы в храмах поминают погибших в Великой Отечественной войне

В храмах Норильской и Туруханский епархии 9 Мая прошли богослужения, на которых священники по традиции помянули всех погибших за Родину. В храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской – на ул. Мира, 6 - батюшки вместе со своими помощниками помянули и тех, кто трудился в тылу ради мира, ради Победы.

После службы в трапезной храмового комплекса его сотрудники вместе со священниками, которые рассказали о своих воевавших родных, спели «День Победы». Так православные присоединились к всенародной акции, объявленной в интернете, - отметить 75-летие Великой Победы, исполнив в полдень по местному времени, где бы ни находились, песню, которая символизирует нашу общую радость и объединяет все поколения в святой праздник.

Фото Ирины Даниленко