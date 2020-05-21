В Год памяти и славы имена выдающихся таймырцев присвоены двум школам в тундровых поселках

Школа-интернат в Носке теперь носит имя Ивана Николаевича Надера, а учебное заведение в поселке Усть-Порт - Любови Прокопьевны Ненянг.



Инициативу почетных граждан Таймыра поддержали в управлении образования районной администрации в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Имя героя – школе» для развития у подрастающего поколения интереса к изучению истории и культуры страны. Известная ненецкая писательница и журналист, почетный гражданин Таймыра Любовь Ненянг (Комарова) была выпускницей Усть-Портовской школы-интерната. А погибший смертью храбрых в бою за освобождение Украины ненец Иван Надер жил и работал в поселке Караул, откуда ушел добровольцем на фронт. Одна из улиц в Носке была названа его именем в год празднования 40-летия Великой Победы.