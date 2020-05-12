МАУ ИЦ «Норильские новости»

В городе началась обработка улиц антисептическим средством

В городе началась обработка улиц антисептическим средством

Главная / Новости / Город

В городе началась обработка улиц антисептическим средством

Дезинфекцию проводят сотрудники аварийно-спасательного отряда экстренного реагирования «Службы спасения» Норильска.

12 мая в 16:18 150
COVID-19
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также