В Красноярском крае начался приём заявлений на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

С 20 мая подать заявление на новую меру поддержки можно дистанционно через портал госуслуг региона, а также по предварительной записи через МФЦ или территориальные отделения соцзащиты по месту жительства. Об этом сообщает официальный портал Красноярского края.



Напомним, предложение о новой мере поддержки для семей с детьми было озвучено в ежегодном обращении президента РФ. Ежемесячная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в соответствующей группе территорий Красноярского края за второй квартал года, предшествующего году обращения. Для Красноярска эта величина равна 12 038 рублей, для Норильска – 17 332 рубля.



Размер пособия составит 50% прожиточного минимума на детей, установленного в территориях региона. Для Норильска это порядка 8,6 тысячи рублей.



«В заявлении надо будет указать паспортные данные заявителя, адрес места жительства, данные на ребёнка, а также сведения о полученных в расчётный период алиментах и стипендиях. Другие сведения органы соцзащиты будут получать самостоятельно через межведомственные запросы. Дополнительные справки и документы не понадобятся», – сообщила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.



Выплата будет осуществляться с 1 января 2020 года. Например, семья, которая подаст заявление в июне или декабре 2020 года, получит средства за все предшествующие месяцы, если к 1 января ребёнку уже исполнилось 3 года. Если три года ребёнку исполнилось в 2020 году, то семья получит доплату за время с момента достижения ребёнком 3 лет в 2020 году до назначения выплаты.



«Если ребёнку уже исполнилось 8 лет в 2020 году, то выплата будет назначена с января до даты дня рождения», – добавила министр.



Одним из критериев для выплаты является доход всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих шести календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты.



«Если заявление на выплату подать в мае 2020 года, то будут учитываться доходы семьи с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года. Если на дату подачи заявления один из родителей признан безработным, то его доходы учитываться не будут. Не будут также учитываться суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счёт бюджетов разных уровней в связи с чрезвычайными обстоятельствами», – пояснила Ирина Пастухова.



«По предварительным расчётам, на данную меру поддержки могут рассчитывать более 40 тысяч семей с детьми. В этой связи ещё раз хотелось бы напомнить жителям региона о необходимости соблюдать меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции и подчеркнуть, что подать заявление на пособие можно дистанционно через портал госуслуг Красноярского края», – сказала Ирина Пастухова.