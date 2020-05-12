​В Красноярском крае продлён режим самоизоляции

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указ «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».

До 31 мая включительно продлено дистанционное обучение в образовательных организациях и работа дежурных групп детских садов. До этого же срока приостановлена работа предприятий общественного питани, за исключением работающих на вынос, на доставку заказов и тех, кто обслуживает работников организаций; торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов; бань, саун и иных подобных объектов. С полным перечнем можно ознакомиться в тексте указа на официальном портале Красноярского края.

Ограничительные меры не распространяются на работодателей и их работников, деятельность которых была разрешена согласно предыдущим редакциям указа.

В то же время режим самоизоляции отменен в ряде населенных пунктов Енисейского, Казачинского, Назаровского районов и Шарыповского муниципального округа.