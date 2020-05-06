В Норильск прибыли два новых реанимобиля

Техника на базе Mersedes-Benz прибыла 4 мая Северным морским путём на дизель-электроходе «Заполярный». Как рассказал Коба Кавтеладзе, руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске, появление реанимобилей связано с работой по профилактике распространения на территории коронавирусной инфекции.

«Одним из сценариев развития событий могла стать необходимость оказывать помощь сразу большому числу пациентов с коронавирусной инфекцией, и пришлось бы перераспределить парк скорой, в том числе и на эту категорию больных. Но тогда пострадали бы пациенты, имеющие иные заболевания, требующие срочного участия медиков: помощь могла бы оказываться им с небольшой задержкой. Потому появилась необходимость включить в общую заявку потребностей, с которой мы обратились к компании «Норникель», несколько новых машин. Спасибо компании за эту помощь», - отметил Коба Кавтеладзе.

На период пандемии новые машины будут задействованы в первую очередь для транспортировки и оказания первичной помощи больным с коронавирусной инфекцией. После того как тема коронавируса потеряет свою актуальность, реанимобили будут работать для всех пациентов, кому они потребуются.

Документы на автомобили должны быть оформлены в ближайшее время, это займёт около недели. Предстоит оформить акты передачи транспорта, а также поставить его на учёт в ГАИ, чтобы машины могли ездить по дорогам города. После этого реанимобили заступят на вахту оказания медпомощи норильчанам.