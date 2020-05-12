​В Норильске дезинфицируют улицы

Сегодня в городе началась обработка улиц антисептическим средством, первым стал Ленинский проспект.

Дезинфекторы стартовали двумя группами по шесть человек - с площади Памяти Героев, идя по обеим сторонам проспекта – чётной и нечётной. Обработку ведут сотрудники аварийно-спасательного отряда экстренного реагирования «Службы спасения» Норильска. Группы сопровождали автомобили «ГАЗель», перевозившие кубы с дезраствором, откуда спасатели пополняли свои ранцы-разбрызгиватели.

Как рассказал спасатель Сергей Риндик, препарат для обработки, ранцы-разбрызгиватели, а также комплекты защитных костюмов и СИЗ закуплены на муниципальные средства и за счет Заполярного филиала. Костюмы и перчатки одноразовые, они уничтожаются сразу после смены.

Предполагается, что в первый день обработают порядка 150 000 м2 проспекта, в том числе: тротуары, входные группы магазинов, торговых центров, остановочные павильоны, светофоры и их кнопки – то есть поверхности, имеющие наибольшую вероятность передачи вируса. После первого дня обработки будет оценена работа аппаратов, расход дезсредства и в дальнейшем будет составлен график дезинфекции остальных улиц города.

Фото пресс-службы администрации Норильска