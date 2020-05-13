В Норильске планируется скорректировать муниципальные программы в сфере социальной политики

Заседание комиссии по социальной политике прошло в онлайн-формате. Обсуждались, в частности, вопросы увеличения объёма финансирования муниципальных программ «Развитие культуры», «Развитие образования», «Социальная поддержка жителей», «Развитие физической культуры и спорта». В том числе дополнительные средства необходимы в связи с увеличением оплаты труда некоторых работников бюджетной сферы с 1 июня 2020 года. Так, планируется 10-процентный рост зарплаты сотрудников, которые не подпадают под указы президента РФ, по которым в 2019 году на краевом уровне не принимались отдельные решения по совершенствованию системы оплаты труда и которые не являются получателями региональных выплат, обеспечивающих уровень заработной платы не ниже МРОТ.

Кроме того, более 21 млн рублей из федерального и регионального бюджетов будет выделено на реализацию проектов «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» (внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях).

Дополнительные средства в размере около 1 млн рублей выделят кинокомплексу «Родина» в связи с приостановкой деятельности и отсутствием финансирования оплаты труда работников, содержание которых осуществляется за счёт внебюджетных источников.

«Муниципалитет сейчас принимает все необходимые меры, чтобы не допустить снижения уровня дохода бюджетников. В том числе анализируется информация о тех учреждениях, где есть сотрудники, содержание которых осуществляется из внебюджетных источников – на так называемые «доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности». Все вопросы будут решаться индивидуально, исходя из особенностей трудовых процессов в разных учреждениях», - отметила председатель комиссии по социальной политике Лариса Непляхович.

Члены депутатской комиссии одобрили предлагаемые изменения в муниципальные программы, рекомендовав утвердить их на ближайшей очередной сессии городского Совета.